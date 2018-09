Politie waarschuwt voor ronselaars op Instagram en Telegram

Toen Danny en Jeroen van NOS Stories ingingen op de berichten van de ronselaars, kregen ze al snel de vraag wanneer ze hun pinpas konden afgeven. "Er zou veel geld op onze rekening worden gestort, waarvan een deel vervolgens werd gepind", vertellen ze. "Wij zouden daarvan duizenden euro's mogen houden."

Danny en Jeroen besloten uiteraard niet op het aanbod van de ronselaars in te gaan. Doe je dat wel? Dan ben je strafbaar. Geldezels worden door criminelen namelijk gebruikt om hun geld op een veilige manier wit te wassen. Het geld dat ze op je rekening storten komt van de rekening van een slachtoffer, bijvoorbeeld via Marktplaatsoplichting of het stelen van bankgegevens.

De criminelen gebruiken de rekeningen van geldezels om uit het zicht van de politie te blijven. Want nadat het geld is gepind, verdwijnen ze. De politie ziet maar één ding: dat de rekening van de geldezel is gebruikt voor witwassen, iets wat strafbaar is.