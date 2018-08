'Dunne, witte bruiden zonder handicap: ik werd er niet blij van'

Pak een willekeurig trouwtijdschrift uit de rekken en het valt je al snel op: alle bruiden zijn dun, wit en vooral: zonder handicap. Iets dat ook Marit Smit zag. Zij werd geboren zonder linkerhand en liep met het plannen van haar bruiloft precies tegen dit stereotype aan. "Ik werd niet vrolijk van wat ik zag en dacht dit kan anders."

Samen met haar zus Anouk lanceerde ze het tijdschrift Girls of Honour, een ode aan de imperfecte bruid. "Het hebben van een handicap is best wel pittig. Je ziet jezelf niet terug op televisie of in de media en vraagt je dan af: heb ik wel een plaats in deze maatschappij?"

In de video vertelt Marit over haar beperking en hoe haar dat motiveerde: