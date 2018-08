Waarom we eigenlijk twee aardes nodig hebben

Er is wetenschappelijk gezien wel het een en ander aan te merken op het idee van de voetafdruk, legt De Kraker uit. "Het is een vrij simpel concept, maar communicatief heel sterk." De voetafdruk wordt uitgedrukt in aardbolletjes. Zo hebben wij wereldwijd 1,7 aardes nodig om in onze behoeften te voorzien. En als iedereen zou leven als een Nederlander is dat zelfs zo'n 3,5 aarde.

"Maar het is niet het hele verhaal", zegt De Kraker. "Wat het niet meeneemt is onze impact op de biodiversiteit op aarde. Alles wat wij doen heeft impact op de natuur en op de hoeveelheid verschillende planten en dieren die hier leven." De biodiversiteit neemt al jaren sterk af. Vooral door massale ontbossing en intensieve landbouw verdwijnen veel dieren en planten.

'We hobbelen vrolijk door'

Toch is De Kraker niet pessimistisch. "We moeten nooit opgeven, ook al krijg je de indruk dat de klimaatproblemen en de afnemende biodiversiteit onomkeerbaar zijn. Klimaatverandering gaat door. Verder gebeurt er niet zo veel. We weten totaal niet of al die biodiversiteit wel nodig is voor mensen. Voorlopig hobbelen we vrolijk door."

En als we er toch iets aan willen doen? Er zijn al verschillende internationale verdragen om biodiversiteit te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan. "Daarnaast is het belangrijk dat we letten op onze uitstoot en op ons afval. En we zouden eigenlijk genoegen moeten nemen met de ene planeet die we hebben."