Zonder deze regels koop jij die tomaat niet

Onderlinge afspraken

Niet alle groenten en fruit hebben hun eigen handelsnormen: komkommers, winterpenen en champignons mogen bijvoorbeeld in principe in iedere maat en vorm in de winkel liggen. Voor de meeste fruit en groente gelden algemene handelsnormen. Daarbij is alleen de afspraak: vers en zonder ziektes. "Maar supermarkten maken vaak wel onderling afspraken met telers", legt Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel uit. "Over de kleur, vorm en omvang bijvoorbeeld."

Dat zijn hele boekwerken, zegt Chantal Engelen van Kromkommer. Met haar initiatief probeert zij de strijd aan te gaan tegen strenge, in haar ogen cosmetische regels die er voor groente en fruit bestaan. "Die algemene handelsnormen, daar ben ik voor, want die gaan over de voedselveiligheid en het beschermen van consumenten. Maar die specifieke normen zijn puur cosmetisch: de blos van een appel, de grootte van een pruim, of het steeltje niet gebroken is van een peer. Dat heeft niks met kwaliteit te maken."

Supermarkt Lidl laat in deze commercial zien hoe zij selecteren op de kwaliteit van appels. Appels die er niet perfect uitzien en niet de perfecte maat hebben, worden uit de schappen gehaald.