Waarom je batterij sneller leegloopt als-ie ouder wordt

Misschien wel het fijnste aan een nieuwe telefoon: je batterij gaat weer een stuk langer mee. Maar een paar maanden verder is dat voordeel weer weg. En na zo'n twee à drie jaar mag je blij zijn als je smartphone het een dag volhoudt. Waarom is dat?

Het korte antwoord: tijd, en hoe vaak je een batterij oplaadt en ontlaadt. En dan vooral die tijd, of calendar aging in batterij-jargon. Maar dat is lang niet alles.

In de video hieronder leggen we je precies uit waarom die batterij in je smartphone na een paar jaar zo slecht is.