Durf jij over je borsten te praten?

De Titty Committee is volgens body positivity-coach en activiste Danielle Heemskerk een welkom initiatief. "Praten over problemen met je lichaam is al lastig, maar over problemen met je borsten al helemaal. Op een verjaardag kan je zeggen dat je de nootjes even laat staan omdat je op de lijn let. Maar je kan moeilijk met de visite bespreken: goh, ik heb zo'n last van de vorm van mijn tepels, jullie ook?"

Om het taboe te doorbreken besloot Annebel het gesprek met andere vrouwen aan te gaan. Misschien hadden zij ook wel last van die onzekerheden? "In gesprekken met verschillende vrouwen kwam ik erachter dat we veel meer gemeen hebben dan we denken. We zien andere vrouwen vaak als mooi, maar kijken veel te kritisch naar onszelf. Als we meer verhalen delen over ons lichaamsbeeld en bijkomende onzekerheden, ontstaan interessante, eerlijke gesprekken."

Gesprekken tussen vrouwen gaan vaak over onzekerheden, zegt Danielle. "Dan zegt iemand: 'oh, ik heb echt een dikke buik'. Waarop de ander zegt: 'nee, ik dan, moet je naar mijn buik kijken'. Het zou helpen als we elkaar stimuleren om te zien dat lichamen in allerlei vormen en maten komen. Dat we allemaal onderdeel zijn van die diversiteit en dat dat juist mooi is."