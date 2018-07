Zo worden valsspelers uit de Vierdaagse gehaald

Valsspelen gebeurt niet altijd expres. "Voor mensen die verkeerd wandelen, is het ook een extra service", zegt Van Hattem. "En mensen vinden het fijn om te weten dat iedereen echt dezelfde route doet, want dat geeft je eigen prestatie ook meer aanzien. Je kan de boel echt niet bedonderen."

Maar ook wie per ongeluk verkeerd loopt, mag niet zomaar door. "Ze mogen de drie kilometer teruglopen", zegt Van Hattem. "Maar als ze dat niet willen, nemen we het polsbandje in en schrijven we een diskwalificatiebrief. De wandelaar kan dan nog bezwaar maken. Maar voor 'per ongeluk' tien kilometer afsnijden moet je wel een heel goed verhaal hebben."

Het mobiele team let op de kleinste dingen: zo krijgt één van de deelnemers een waarschuwing vanwege het gebruik van een paraplu. "Het is een twijfelgeval of ze de paraplu onder haar arm hield, of dat ze er ook op steunde en dus gebruikte als wandelstok. Want dat betekent diskwalificatie", zegt Van Hattem. "Ik geef het even door aan de controlepost verderop. Als ze zien dat ze de paraplu daar weer gebruikt, wordt ze daar gekwalificeerd."