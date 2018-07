'De WK-finale is zoiets unieks, dit maak je maar één keer in je leven mee'

Drie keer eerder stond Frankrijk in een finale van het WK-voetbal. Eentje daarvan wonnen ze: in 1998. Voor de Kroaten is het de eerste keer dat ze in een WK-finale staan. We spraken drie Kroaten die in Nederland wonen. Hoe leven zij naar de wedstrijd van vanavond toe?

"Ik voel de zenuwen nu wel goed hoor", vertelt Zrinko Kulisic (34). Hij had goede verwachtingen, maar dat Kroatië zo ver zou komen had hij niet verwacht. "We hebben mazzel dat het zo goed ging in de groepsfase anders hadden we in de achtste finale tegen Frankrijk gespeeld en dat had heel anders kunnen uitpakken."