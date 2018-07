Festivals worstelen met stiekeme rokers

Met een biertje in je ene hand en een peuk in je andere hand losgaan in een festivaltent. Voor jou is het misschien genieten, maar voor organisatoren is het een groot probleem. Roken in festivaltenten is namelijk verboden en een overtreding levert niet de bezoeker, maar het festival een boete op. Maar volgens festivalorganisatoren kunnen ze niet meer doen om stiekeme rokers te stoppen, dan ze nu al doen.

"De controleurs hoeven niet eens meer langs te komen, ze kunnen de boete bij wijze van spreken al van tevoren geven", zegt Ronnie Degen, organisator van de Zwarte Cross. "Bij ons staan er dit weekend zo'n 10.000 mensen in de tent, heel dicht op elkaar. Wij kunnen mensen alleen maar vragen of ze hun sigaret willen uitdoen. Dan lopen we weg en steken ze er weer een aan."