Hoe hiphopartiest Bizzey een monsterhit scoorde in Turkije

We belden Bizzey, die eigenlijk Leo Roelandschap heet, en vroegen hem of er inderdaad zoveel views uit Turkije komen. "Het grootste gedeelte komt nog steeds uit Nederland, maar daarna komt inderdaad Turkije", zegt Bizzey. Volgens hem is het verschil in kijkersaantallen tussen de landen maar een paar procent.

Ook vanuit de rest van de wereld luisteren steeds meer mensen naar Traag. Vooral Chili en Rusland zijn snelle stijgers.

Dat gaat trouwens geheel in tegen het plan dat Bizzey zelf voor zijn carrière heeft. "Ik wilde helemaal niet in het buitenland doorbreken", zegt Bizzey. Hij wil vaker bij zijn gezin zijn en stapte om die reden eerder al uit Yellow Claw. De ironie dat hij nu toch weer overal te horen is vindt hij 'super funny'.