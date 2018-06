Al het onafhankelijke nieuws in Sudan komt uit Amsterdam

Hoofdredacteur Kamal: "Onze belangrijkste bron voor nieuws uit Sudan is WhatsApp. Zo krijgen we tips, video's en foto's binnen. Die checken we vervolgens in ons grote netwerk van burgerjournalisten daar."

Radio Dabanga gebruikt WhatsApp vervolgens ook weer om het nieuws weer in Sudan te krijgen. "We sturen onze nieuwsbrief naar 118 WhatsApp-groepen. Die bereikt zelfs mensen in de meest afgelegen gebieden."

"Maar radio blijft ons belangrijkste medium. We versturen dat signaal vanuit buurlanden over de grens. Er luisteren ongeveer 2,3 miljoen mensen in Sudan. En we zijn te beluisteren via de satelliet, waarmee we ook nog eens een miljoen inwoners bereiken."

De radiozender krijgt hulp van Free Press Unlimited en zoekt nu ook via crowdfunding geld om te blijven bestaan. Het streefbedrag is 45.000 euro. "Dat geld hebben we nodig om zendtijd te kopen en om radio te blijven maken", zegt Kamal. "En dus om onafhankelijk nieuws te blijven maken over Sudan."