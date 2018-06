Ondanks het verbod blijven deze vrouwen hun nikab dragen

Vooroordelen die mensen hebben, zijn volgens Karima en Esther dat elke nikabdraagster in Nederland uit het buitenland komt. Dat is bij hen niet het geval. Beiden zijn geboren in Nederland, Esther bekeerde zich pas op haar 17e tot de islam. Ze zeggen dat ze absoluut niet gedwongen zijn.

"Juist het ongemak en de angst van de maatschappij heeft me er lang van weerhouden een nikab te dragen", zegt Karima. "Maar ik wilde dit heel graag en heb met volle overtuiging voor mijn geluk gekozen. Ik heb me er alleen wel op verkeken over hoe negatief naar nikabdraagsters wordt gekeken."

Esther bekeerde zich tot de islam toen ze een tiener was. Dat ze zich bijna helemaal bedekt, is haar interpretatie van de Koran."Ik verdiepte mij in het geloof en ging steeds verder met het praktiseren ervan. Vanuit daar is de keuze ontstaan om mijn handen en gezicht te bedekken. Je bent vrij om het te doen en ook vrij om het niet te dragen."

Of andere vrouwen in Nederland de nikab vrijwillig dragen, is volgens arabist Jan Jaap de Ruiter van de Tilburg University niet te zeggen. "Het is moeilijk in te schatten in hoeverre er mannelijke dwang achter zit", licht hij toe. "Maar ik denk dat je in de Nederlandse context ervan uit kunt gaan dat het dragen van een nikab vaak een bewuste keuze is van de vrouw."