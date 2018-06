Dit is de man achter honderden illegale graffiti-tags in Utrecht

12 in Oss, 1300+ in Helmond

Ook de gemeente Den Haag biedt een dergelijke regeling aan voor huiseigenaren. Misschien is dat ook de verklaring voor het hoge aantal meldingen: vorig jaar waren dat er iets meer dan 1200. Alleen Helmond kwam hoger uit, met 1350 meldingen.

In die laatste gemeente kunnen particulieren en bedrijven voor 50 tot 100 euro een graffiti-contract afsluiten. De gemeente zorgt er dan voor dat graffiti binnen twee dagen na een melding wordt verwijderd.

Meer dan 1000 meldingen over graffiti is wel uitzonderlijk. Het aantal meldingen per gemeente verschilt. In Oss kwamen vorig jaar maar 12 meldingen binnen, in Almere 24 tegenover meer dan 500 in Den Bosch en Maastricht.

Die aantallen zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven, of dalen. In Enschede komen minder meldingen binnen. "Sinds een aantal jaren zetten we niet meer in op meldingen, maar wordt de binnenstad snel en structureel door onze aannemer vrijgehouden van graffiti", zegt woordvoerder Derk Jan Eshuis.