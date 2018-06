Ieder uur dat Maayke sliep, hoefde ze niet te leven

Nadat Maayke haar vriend wakker had gemaakt, kwam ze terecht op de crisisdienst. "Daar zeiden ze dat ik meteen moest stoppen met Prozac. Het is altijd een beetje zoeken met antidepressiva, om te kijken wat werkt. Maar er zijn er een paar waar het compleet de andere kant mee kan opgaan."

Therapie

Sindsdien, en met een ander depressivum, gaat het beter met Maayke. Maar dan nog zitten er slechte dagen tussen de goeie. De deur uitgaan, het verkeer in, het kan verschrikkelijk zijn voor haar.

Maayke: "Het verkeer is het allermoeilijkst. Ik doe er bijvoorbeeld alles aan om niet te hoeven inparkeren. Ik ga liever een kilometer verderop parkeren. Ik denk dat iedereen dan naar me kijkt, op me wacht. Die 'getuigen', dat is het ergste."

"Zo werkt je hoofd dan op zo'n moment. Je neemt alles persoonlijk op, maar dat is misschien helemaal niet zo. Bij een depressie is alles moeilijk, het is niet reëel. Het is gewoon niet echt, die gedachten. Ik ben ook heel goed in mezelf overtuigen dat het oké is als ik nog een dagje in mijn bed blijf liggen. Maar ik weet dat het niet goed voor me is."