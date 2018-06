Het gevaar van de Japanse duizendknoop

Hij vermenigvuldigt zich binnen no-time, heeft wortels als spiesen die dwars door dijken en asfalt kunnen groeien en is ook nog eens moeilijk uit te roeien. Dit gaat niet over een veelkoppig monster uit een sciencefictionfilm, maar over de moeder aller onkruid: de Japanse duizendknoop.

Het klinkt als een ingewikkelde origamitechniek, maar het is een plantensoort. Eentje van het invasieve soort: hij hoort niet thuis in Nederland en kan veel schade aanrichten. Hij terroriseert de Nederlandse bermen en gemeenteperkjes. In Amersfoort is bijvoorbeeld een wortel door het beton van een brug heen gegroeid.

Wanting Li maakt in Utrecht bier met duizendknoop, waar het ook barst van het onkruid. Bekijk hieronder de video.