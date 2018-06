Zo is de prijs van je vliegticket opgebouwd

Per 2021 betaal je meer voor je vliegticket. Dat komt door de vliegtaks. Het kabinet zet extra vaart achter de belasting op vliegtickets. Ook wordt er gekeken of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is.

Deze zomer vlieg je met een beetje geluk naar Griekenland voor rond de 100 euro, sta je in Valencia voor 56 euro of in Praag voor vier tientjes. Maar waar betaal je eigenlijk voor? Hoe is de prijs van zo'n ticket opgebouwd?

In de video hieronder ontleden we de prijs van een vliegticket voor je.