WHO erkent gameverslaving, maar wanneer ben je verslaafd?

Niet iedereen kan zich vinden in de classificatie van de WHO. Een groep wetenschappers, onder wie ook verslavingsdeskundige Tony van Rooij van het Trimbos Instituut, heeft een open brief geschreven aan de WHO.

Volgens de wetenschappers is het nog te vroeg om gameverslaving op de lijst te zetten: er moet meer onderzoek komen. "Voor je zoiets doet, wil je er zeker van zijn dat het bijdraagt aan het oplossen van het vraagstuk", schrijft Van Rooij op de website van het Trimbos.

Volgens Van Rooij kan het label gameverslaving een verkeerde indruk geven bij gamers die lichte problemen hebben. Er is nog veel niet bekend over gameverslaving. "Het is niet helemaal duidelijk of het gamegedrag symptoom is van problemen, of een oorzaak, of allebei."

Verslavingsdeskundige Peeters voegt toe: "Het moet duidelijk zijn dat de symptomen onderscheidend genoeg zijn om de problematische gamer te onderscheiden van de gepassioneerde gamer, of de e-sporter. Die laatste twee moeten we natuurlijk niet als 'ziek' labelen. Er moet meer onderzoek komen, want we weten nog niet wanneer iemand verslaafd is, of een gepassioneerde gamer."