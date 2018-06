'Ik ben supertrots dat Marokko na 20 jaar weer aan het WK meedoet'

We wrijven het er nog maar even in: Nederland doet niet mee aan het WK. Maar ook zonder het Nederlands elftal wordt er hier gejuicht. We volgen de supporters van een aantal landen die zich wel wisten te kwalificeren.

In een voetbalkantine in Amsterdam Nieuw-West sluiten wij aan bij Mohammed en Bilal. Daar bereiden ze zich voor op de eerste groepswedstrijd van Marokko. Zij kunnen hun geluk niet op. De Atlas Leeuwen staan na 20 jaar weer op het hoogste mondiale podium: