Renée (30) woont een maand op een Rotterdams dak

"Ik woonde twee jaar in Canada en wilde bij terugkomst graag in Rotterdam wonen, maar niet in een huis." Zo gezegd, zo gedaan. De Rotterdamse Renée woont nu óp een dak in het midden van de stad. Een paar jaar geleden stopten er nog treinen op de plek waar nu Rotterdams nieuwste park te vinden is.

Als stads-antropoloog onderzoekt Renée alternatieve woonvormen in steden en dit leek haar hét moment om het eens zelf te ondervinden. Tegelijkertijd is ze een soort beveiliger van het dak. "Op het dak staan wat kunstwerken waar bezoekers in kunnen slapen in het weekend", zegt ze.

Wij gingen bij haar langs: