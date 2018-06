Coke wordt steeds beter, en steeds goedkoper

In vijftien jaar was de cocaïne in Nederland niet zo puur als nu. En de prijs per gram wordt ook maar lager en lager, schrijven onderzoekers in het Europees Drugsrapport 2018. Wat zit daar achter?

Hoe puurder de coke, hoe minder andere rommel er in het 'envelopje' zit. Omdat cocaïne zo kostbaar is, stoppen producenten en dealers er doorgaans van alles bij (bijvoorbeeld medicijnen of cafeïne), zodat ze meer échte drugs overhouden. Maar de coke is nu 66,8 procent puur. En dus relatief goedkoop.

De combi schone coke en lage prijs ligt volgens criminoloog Ton Nabben vooral aan het toenemende aanbod. "De zuiverheid is vooral een indicatie van veel aanbod vanuit Zuid-Amerika. De oogsten zijn nu goed: stel dat de oogst mislukt, dan worden de tekorten aangevuld met medicijnen, verdovingsmiddel of cafeïne. Dat hoeft nu dus niet."

In de video hieronder leggen we je in 1 minuut uit hoe dat zit: