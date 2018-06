'Er zijn meer proefpersonen nodig om medicijnen te testen'

Het is lastig te zeggen om hoeveel proefpersonen het precies gaat, die gegevens worden niet in detail gepubliceerd. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek houdt wel bij hoeveel personen de industrie of onderzoekers denken nodig te hebben om medicijnen te ontwikkelen of testen. Dat aantal is vorig jaar opgelopen.

In de grotere onderzoeksklinieken worden proefpersonen meestal ingezet voor zogeheten 'fase 1-onderzoek'. Daarin testen ze vaak op gezonde personen hoe veilig een medicijn is en wat het eventuele effect is. Daarna worden deze medicijnen nog verder getest in fase 2- en fase 3-studies, voordat ze op de markt toegelaten mogen worden.

Drie grotere onderzoeksklinieken in Nederland zien een stijgende vraag vanuit de wetenschap of industrie naar proefpersonen. "We hebben er ieder jaar meer nodig", zegt de Leidse onderzoekskliniek CHDR. "Vijf jaar geleden bouwden we een nieuw pand en nu al zijn we uit ons jasje gegroeid."

Meer bedden

Klinieken openen met het oog op de toekomst keuringscentra op praktische plekken. Daar wordt getest of proefpersonen geschikt zijn voor medicijnonderzoek. CHDR opende zo'n testcentrum dichtbij Leiden Centraal en onderzoekskliniek PRA uit Groningen opende een tweede in Utrecht, in het midden van het land. "Omdat er een steeds grotere vraag naar proefpersonen is, willen we er ook steeds meer werven."

De groei zit vooral in Nederland, zegt onderzoekskliniek QPS. "We hebben ook klinieken in het buitenland, maar de aantallen daar zijn relatief stabiel. In Nederland zijn we sinds twee jaar geleden juist ieder jaar ongeveer 15 procent gegroeid. We gaan daarom het bedden-aantal in Nederland uitbreiden van 58 tot 75 bedden." Hoelang proefpersonen in die bedden liggen, kan variƫren van dagen tot enkele weken.