Sticker tegen alleen mannelijke line-ups op festivals: 'Nein danke'

Clareesi @ClariceGargard

Bij @NPORadio1 @SvanSaarloos over waarom we weigerden bij @Buitenhoftv te zitten. We zouden met 3 vrouwen zijn en 1 moest plaats maken voor een man want anders 'te veel een vrouwenonderwerp’. Wij besloten niet mee te werken aan wat we willen bestrijden https://t.co/ueCC9pCckD