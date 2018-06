Grote festivals verschuiven (langzaam) van munten naar pinnen

Ook festival Soenda in Utrecht testte het pinnen dit jaar. En dat is goed bevallen, zegt organisator Joris Coenen. "De doelgroep is zo gewend aan pinnen. Eigenlijk is het heel gek dat we in deze tijd met alle technologische ontwikkelingen nog met munten betalen."

Voor de organisatie waren er veel voordelen. "Het geeft ons veel rust, je kunt alle consumpties tijdens het evenement in de gaten houden, het is minder fraudegevoelig en de administratie is in een keer gedaan: je hoeft aan het einde niet alle munten te tellen."