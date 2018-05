'Helft mbo'ers moet spullen kopen die ze vervolgens niet gebruiken'

Enquête

Ruim 260.000 mbo-studenten van 66 instellingen vulden een enquête van het JOB in, dat is de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Uit die enquête blijkt dat het aantal studenten dat studiemateriaal onnodig heeft aangeschaft stijgt. "Er worden veel overbodige dingen gevraagd van studenten", vertelt Wendy Hoogeboom van het JOB. "En er is niet altijd controle of alles wat op de lijsten staat nodig is."

De MBO Raad, brancheorganisatie voor scholen in het middelbaar beroepsonderwijs, weet van het probleem en zegt dat er scholen aan oplossingen werken. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: "Scholen zijn verplicht schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Uitgangspunt is dat wat studenten moeten aanschaffen ook echt wordt gebruikt. Als blijkt dat boeken niet gebruikt worden, halen scholen ze bijvoorbeeld van de lijst. Of ze betalen aan het einde van het jaar de kosten terug."

Verschillende mbo-instellingen vertellen ons dat ze dat doen. Een woordvoerder van het Da Vinci College in Zuid-Holland, waar Loïs haar opleiding volgt, zegt dat ze nog deze maand naar de boeken- en materiaallijst zullen kijken. "Als boeken niet nodig zijn, halen we die van de lijst. We gaan uitzoeken hoe erg het probleem speelt per opleiding. En voor studenten die overbodig materiaal hebben gekocht, zoeken we een passende oplossing."