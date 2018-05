Zit een Nederlander achter twee derde van valse Britse ponden?

Sinds 2017 betaalt Groot-Brittannië met een twaalfhoekig pond-muntstuk. De ronde voorganger was onbruikbaar geworden, omdat die op grote schaal vervalst is. Een Nederlander wordt ervan verdacht dat hij daar een belangrijke rol in heeft gespeeld.

Het ronde pond-muntstuk zou jarenlang zijn nagemaakt door een team rond de Amsterdamse Patrick O. Vandaag is een rechtszaak tegen hem en vier anderen begonnen. Hieronder leggen we je uit hoe hoe dat zit: