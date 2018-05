'Voor elke mainstream act is wel een christelijk alternatief'

Toch vallen zulke artiesten niet per definitie onder de noemer christelijke muziek. "Er is een groot verschil tussen een christelijke artiest en een artiest die christen is", zegt De Vrieze. "Bij de eerste groep is het uitdragen van je geloof in de muziek een wezenlijk aspect van hun carrière. Vooral in Amerika zijn artiesten wel vaker open geweest over hun religie, maar dat maakt het niet meteen christelijke muziek."

"In de VS is die scheidslijn een stuk vager", zegt Matheus Sales de Moura, alias Atalaya, van Zeven Zegels Music, een van de twee Nederlandse christelijke platenlabels. "Daardoor kijkt niemand raar op als R. Kelly of Snoop Dogg een gospelalbum uitbrengt."