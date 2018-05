Ict-onderwijs op mbo op de schop: 'cybersecurity vanaf 2019 verplicht'

Mbo's zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de manier waarop hbo-opleidingen hun onderwijs inrichten. Het is daar over het algemeen beter geregeld, valt op te maken uit de gesprekken die we voerden met hbo-studenten en -docenten. Vooral Hogeschool Windesheim springt eruit. Een student: "Security wordt er ingehamerd. Vanaf het eerste jaar." Een ander: "Onveilige code is not done."

"We beginnen in jaar 1 gelijk met informatiebeveiliging", zegt onderwijsmanager Ilja Clabbers van Windesheim. "Het zit integraal in de opleiding." Volgens Clabbers is één ding heel belangrijk in ict-onderwijs. "Het oude meester-leerling-principe werkt niet meer. De docent is niet per definitie degene die alles weet. Hij leert samen met de student. Zij weten vaak meer dan docenten op het gebied van informatiebeveiliging. Ga de discussie aan en wees transparant als je het niet precies weet. Zoek samen naar oplossingen."