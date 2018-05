Ict-opleidingen op mbo ondermaats: studenten en bedrijfsleven ontevreden

Is het op alle mbo's zo slecht?

Er zijn ook studenten die hun mbo-opleiding juist verdedigen. Studenten van het Alfa College in Groningen en het Hoornbeeck College in Rotterdam, Kampen en Gouda zijn grotendeels positief over hun opleidingen. Hetzelfde geldt voor studenten van ROC Flevoland, Midden Nederland en het Deltion College in Zwolle.

ROC Amsterdam en ROC Mondriaan Den Haag geven cybersecurity een prominentere rol in hun lesprogramma door samen te werken met het bedrijfsleven. Vincent Raphaël van ROC Mondriaan: "Doordat het zo moeilijk is up-to-date te blijven, moeten we wel optrekken met bedrijven. We trekken de buitenwereld zo naar binnen."