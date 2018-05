Nederland krijgt er meer shishalounges bij, maar hoelang blijven ze nog?

Van schietincidenten, tot een afgehakt hoofd: bij veel mensen staan shishalounges er niet goed op. Maar hoeveel van die lounges zijn er nou eigenlijk in Nederland? En gebeurt er écht zo veel dat het daglicht niet kan verdragen?

Eén ding is zeker: de afgelopen jaren zijn er steeds meer plekken gekomen waar je een waterpijp kunt roken. De meeste mensen uit het wereldje denken dat het aantal is verdubbeld sinds een jaar of drie, vier geleden. "De laatste maanden stagneert het een beetje", zegt bedrijfsleider Mohamed van de Mon Ami Lounge in Rotterdam. "Maar het zou me niet verbazen als er in Nederland tegen de 500 plekken zijn om een shisha te roken."

In 2015 waren er nog zo'n 170 plekken in heel Nederland waar je een waterpijp kon roken, volgens de NVWA. We vroegen de 19 grootste gemeenten van Nederland hoeveel dat nu zijn. Alleen al in die gemeenten zijn het er bijna 200.