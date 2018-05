Sebastiaan (25) geeft Amerikaanse soldaten weer een gezicht

Sebastiaan is voorzitter van de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven, een club van mensen die de graven verzorgen. "De familieleden van de soldaten die hier liggen kunnen er natuurlijk niet zo makkelijk voor zorgen, dus dat doen de adoptanten hier. Dat biedt veel troost voor de nabestaanden."

Zelf adopteerde Sebastiaan op zijn dertiende het graf van korporaal Lawrence Francis Shea. "Je krijgt dan een naam toegewezen, maar wie is dat dan? Ik ben research gaan doen, en ben in contact gekomen met de familie van de soldaat. Zij hebben mij van alles over hem verteld, en mij foto's gegeven."

Het idee ontstond om ook de verhalen van andere soldaten te bundelen. "Met een groepje zijn wij in 2008 een database begonnen", zegt Sebastiaan. "Inmiddels hebben we nu foto's en informatie van zo'n 27.000 soldaten die in Europa zijn begraven. We hebben nog zo'n 20.000 te gaan."