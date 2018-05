Trouwen of geregistreerd partnerschap: romantisch vs. zakelijk?

Sabine (30) is weddingplanner en, natuurlijk, zelf getrouwd. Twee jaar geleden stapte ze met Roy in het huwelijksbootje in Zuid-Limburg. "Het regende eerst, maar tijdens de ceremonie kwamen er ineens zonnestralen door. Iedereen zei: het was een magisch moment."

Of ze ook over een geregistreerd partnerschap heeft nagedacht? "Nee, het was voor ons geen zakelijk ding. We woonden al samen en hadden al een huis gekocht. Het ging echt over de romantiek en de liefde samen vieren: ik wilde vroeger al altijd trouwen en mijn vriend wilde mij gewoon heel graag ten huwelijk vragen."

Precies de situatie die Jan Latten van het CBS schetste in het NOS Radio 1 journaal: "Millennials gaan eerst samenwonen, dan pas trouwen." Al geldt dat ook weer niet voor iedereen, weet hij. "Er zijn heel veel mensen die nooit in hun leven zullen trouwen. Die zullen de mooiste dag altijd voor zich hebben. Dat is ook wel een winst."