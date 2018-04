Deze jongeren vechten om de beste plek bij de Europese jeugd brassband

Ingri is één van de twee deelnemers uit Noorwegen. In totaal spelen er jongeren uit vijftien landen mee in de brassband. Dat soort bands bestaan uit vrijwel alleen maar blazers op koperen instrumenten.

Brassband-lid Cathrine Lynch (18) is verbaasd over de hoeveelheid nationaliteiten in de band. "Eerlijk gezegd dacht ik altijd dat brassbands typisch Engels waren", vertelt de Noord-Ierse percussioniste. "Maar nu weet ik dat er brassbands uit de hele wereld zijn. Al die mensen met andere nationaliteiten nemen hun eigen stijl mee. Ik denk dat we daardoor een hele vernieuwende sound kunnen produceren."