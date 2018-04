Superveel superhelden: blijven we kijken?

Gevoel van hoop

Maïthé Chini (22) is superfan en is de films nog lang niet zat. "Ik heb alle films gezien, meerdere keren. Mijn voorbeeld is vooral Captain America." Door de films krijgt ze het gevoel dat er nog hoop is. "Ik vind het mooi om in die films te zien dat mensen opstaan voor waar ze in geloven."

Is dat de sleutel van het succes? Filmwetenschapper Dan Hassler-Forrest van de Universiteit Utrecht schreef een proefschrift over superhelden. "We associëren de films met eenvoudigere en onschuldiger tijden. En we kijken gewoon graag naar de spectaculaire actie. In de bioscoop willen we spektakel zien en de combinatie van superhelden met special effects is dan perfect."