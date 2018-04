Waarom Kendrick Lamar de prestigieuze Pulitzer-prijs won

"Kendrick durft te rappen over beladen onderwerpen als politiegeweld, maar tegelijkertijd durft hij ook kritiek te hebben op zijn eigen zwarte gemeenschap", legt fan Thijs van Ingen uit. Hij raakte zo geïnspireerd door de rapper, dat hij er in zijn vrije tijd 'colleges' over geeft.

In die colleges gaat het veel over de geschiedenis van de rapper. "Kendrick komt uit de wijk Compton en groeide op in het deel waar de gewelddadige bende The Bloods actief was." Dat hoor je volgens Thijs terug in zijn muziek.