We willen het even met je hebben over 'overtoerisme'

Al vakantieplannen? Ja? Je bent niet de enige. Vorig jaar waren er wereldwijd 1,3 miljard internationale toeristen. In 2030 zijn dat er 1,8 miljard. Toerisme is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een enorme industrie en zorgt wereldwijd voor één op de tien banen.

Maar op sommige plekken zijn ze toeristen liever kwijt dan rijk. Inwoners van Venetië zijn de cruiseschepen zat, in Barcelona kwam de protestbeweging #touristgohome op gang en ook in Amsterdam groeit het verzet tegen rolkoffers en overlast. In de video hierboven duikt NOS op 3 in 'overtoerisme'.