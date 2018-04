Blaast een Netflix-serie de Osho-beweging nieuw leven in?

Grote groepen in het rood die in de jaren 80 een Indiase goeroe met een lange baard aanbidden. En die bereid zijn om tot het uiterste te gaan om hun gemeenschap te beschermen in Amerika. Dat is het beeld dat van volgelingen van goeroe Bhagwan wordt geschetst in de Netflix-serie Wild Wild Country.

Dat doen de Nederlandse sannyasins, zoals de volgelingen heten, niet. Maar het gedachtegoed van de goeroe, mede bekend als Osho, leeft hier wel nog steeds, hoewel de piek in de jaren 80 lag. "Ineens is er een golf nieuwe jonge mensen bij ons gekomen," zegt Tarangita Bosman van de Osho-commune in Amsterdam. "Blijkbaar zijn veel jongeren toch met bewustzijn bezig."

Bekijk hieronder de video over Alex (22). Hij werd in januari een sannyasin en veranderde zijn naam in Ojas. Hij vertelt wat hij van de Netflix-documentaire vindt.