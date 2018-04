Bente (24) studeert filosofie en heeft een bijbaan in het leger

Dat was voor Bente de trigger om het in de praktijk te brengen bij Defensie. Het is volgens haar ook relevant dat je als filosoof echt aan de bak gaat. Ze leert schietvaardigheden, moet werken aan haar conditie en gaat ook over de stormbaan. "Ik moet mijzelf kunnen redden, en mijn kameraad."

De reservisten beginnen met een tweeweekse training en krijgen om de zoveel tijd extra trainingen om hun militaire vaardigheden te verbeteren en over Defensie te leren. "Bij de lessen over het ontstaan van de NAVO en de EU had ik een flinke voorsprong. Maar er zijn ook mensen die op het gebied van rechten veel meer weten of een technische achtergrond hebben."