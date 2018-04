Chinese promovendi in Nederland: 'groot en onzichtbaar'

Nederland is razend populair onder Chinese promovendi. Steeds meer Chinezen doen met een beurs onderzoek in Nederland. Dat is fijn voor universiteiten want ze hoeven deze promovendi niet te betalen. De Chinese onderzoekers zijn zelf minder blij: ze voelen zich onzichtbaar en lopen tegen cultuurverschillen aan.

"Ik voel me vaak eenzaam", zegt Yueqiao Han. Ze zit in het vierde jaar van haar promotie aan de Universiteit van Tilburg. Nederlanders zijn vriendelijk maar ook best afstandelijk, vindt Yueqiao. Het kost haar daarom veel moeite om vrienden te maken op de universiteit.

NOS op 3 sprak met twee van deze Chinese promovendi: "In China is alles groter."