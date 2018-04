'Docent = eikel', universiteiten klaar met snoeiharde studentenkritiek

Maar op de VU en in Wageningen gaat het vanaf volgend collegejaar dus iets anders, leggen leden van de studentenraden aan ons uit.

"We hebben gezien hoe studenten docenten compleet uitschelden in evaluaties. Dat is voor hen heel naar en daarom wilden we dat anders", laat een lid van de studentenraad van de Vrije Universiteit weten. De universiteit is nu van plan feedback explicieter aan de orde te stellen in het onderwijs en daarnaast de studenten op de evaluatieformulieren op te roepen geen beledigende woorden meer te gebruiken.

"In Wageningen worden de vragen aangepast en zijn we aan het bedenken hoe we eerstejaars beter kunnen begeleiden", zegt Jaap Kerr van de studentenraad daar. "Studenten weten bijvoorbeeld niet dat de commentaren rechtstreeks naar de docent gaan. Als ze dat beseffen, denken ze er wel nog een keertje over na."