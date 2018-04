Voor het eerst geteld: honderdduizenden kiezen voor cosmetische behandeling

Er worden in Nederland jaarlijks 400.000 cosmetische ingrepen gedaan. Het is voor het eerst dat er iets meer zicht is op de jaarlijkse omvang van het aantal cosmetische behandelingen in Nederland. "Het is nooit eerder bijgehouden en dus is dit een nulmeting", zegt Tom Decates, die samen met collega's van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam de getallen in kaart bracht.

De ingrepen zijn uit te splitsen in ongeveer 250.000 behandelingen waarbij botox is ingespoten en ongeveer 140.000 behandelingen waarbij fillers zijn gebruikt. De overkoepelende term daarvoor is injectables.

"We zien allemaal een stijging in het aantal mensen dat we behandelen. Het aandeel jonge vrouwen stijgt ook met ongeveer 10 procent per jaar. Door dit onderzoek weten we straks precies hoeveel."

Decates is zelf cosmetisch arts. Bekijk in onderstaande video hoe Chantal fillers krijgt ingespoten.