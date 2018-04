Voor Nikki zijn de plannen tegen wraakporno nog maar het begin

Nikki maakte samen met haar vriend pikante foto's en filmpjes en sloeg deze op in een Dropbox. Na een hack werden deze beelden gestolen en zelfs op haar eigen Facebook-pagina geplaatst. "We kregen dreigberichten dat we 3000 bitcoins moesten betalen, anders zouden de beelden verder verspreid worden."

Niet veel later verscheen een van de video's plotseling op Dumpert. "Mijn wereld stortte in," vertelt ze. "Binnen een half uur stond de teller al op 30.000 views. Dat was voor mij het ergste moment."

De comments waren zo mogelijk nog erger. "Mensen vonden me naïef", vertelt ze. "Iemand schreef zelfs dat als hij mijn vader was geweest, hij niet wist of hij z'n handen had kunnen thuishouden." Nikki vertrouwde niemand meer. "Misschien is het je buurman wel."