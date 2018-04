Dit is waarom je die midnight snack moet laten staan tot het ontbijt

Maar wat betekent dit onderzoek dan concreet voor jou? De meeste mensen hebben over de hele dag zo'n 2000 tot 2500 calorieën nodig. Eet je de meeste van die calorieën 's morgens, dan worden ze grotendeels verbrand, Eet je er juist meer 's avonds, dan sla je ze op.

Heb je in de kroeg dus een keer iets te veel gedronken en krijg je de welbekende trek naar een midnight snack? Beter van niet, zeggen de onderzoekers. Bewaar de burger tot in de ochtend: dan verbrand je meer calorieën. Of duik op een ander tijdstip de kroeg in.

O ja, en voor je denkt: voortaan moet ik 's ochtends dus een Engels ontbijt wegwerken en 's avonds een komkommer: uiteindelijk is natuurlijk alsnog belangrijk dat je over de hele dag niet veel meer calorieën eet dan je verbrandt. Want als je te veel eet, kun je alsnog dik worden, ook al eet je het in de ochtend. "En vanzelfsprekend maakt het ook nog uit wát je eet."