Deze vrouwen proberen de 'gender gap' op Wikipedia te dichten

Op Wikipedia staan niet alleen minder artikelen over vrouwen, ze zijn ook nog eens korter. Uit onderzoek van de online encyclopedie blijkt dat slechts een op de tien Wikipedia-schrijvers vrouw is en dat is terug te zien in de artikelen.

Vivian van Gaal van het MU Art Center in Eindhoven organiseerde daarom samen met schrijversplatform Watershed een Wikipedia edit-a-thon: een schrijfsessie om Wikipedia vrouwelijker te maken. "Een man schrijft anders over een bepaald onderwerp dan een vrouw. Als van de 40 miljoen artikelen op Wikipedia maar 10 procent door een vrouw is geschreven, zegt dat iets over kwantiteit en de kwaliteit", zegt Van Gaal.