In één minuut: waarom je autoverzekering zoveel duurder is

Independer, een site die verzekeringen vergelijkt, onderzocht dat en vond dat mensen tussen de 18 en 24 jaar zelfs meer dan drie en half keer meer betalen dan 65-plussers. Gemiddeld zo'n 1266 euro per jaar. "Voor jongeren is dat bijna onbetaalbaar", zegt Suzan Samson van Independer.

Oneerlijk? In de bovenstaande video leggen we in één minuut uit hoe het kan dat jonge mensen zo veel meer betalen. Ook vertellen we hoe je ervoor zorgt dat je premie niet door het dak gaat.