Reclames op het 'racistische' randje, of soms erover: bewust of niet?

"Dat lijkt me in dit geval sterk", zegt reclamemaker Jos Vis. Binnen zijn reclamebedrijf was de Heineken-commercial voer voor discussie. "Het was denk ik een oprechte vergissing. Iets wat Heineken en het reclamebureau in al hun enthousiasme verkeerd hebben ingeschat. Het lijkt me sterk dat zo'n groot bedrijf op deze manier publiciteit wil."

Ook Janice Deul, een activist uit de fashion- en marketingwereld, denkt niet dat er kwade opzet in het spel is. Zij zet zich in voor meer diversiteit in de mode- en reclame-industrie. "Ik denk het een zwaar misplaatste poging tot lolligheid is geweest. Zo vaak worden zwarte mensen niet gekozen in commercials, dus het is wel een bewuste keuze geweest. Heineken is een wereldbedrijf, dit hadden ze beter moeten inschatten."