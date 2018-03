Zakken vol vuilnis rapen tijdens het joggen, dit is ploggen

Tijdens het hardlopen afval oprapen, dat is 'plogging'. Een trend uit Zweden die nu ook naar Nederland is overgewaaid. Het woord is een samenvoeging van het Zweedse 'plocka up' dat oprapen betekent, en jogging. 'Ploggers' van over de hele wereld rapen zoveel mogelijk zwerfafval op en posten vaak vol trots foto's van de volle zakken op social media (met #plogging of #plogga).

De Zweedse trend is bezig aan een wereldwijde opmars, ook in Nederland. Afgelopen zondag werd er in Vlissingen 'geplogd'.