Loïs (21) wil verkrachting bespreekbaar maken: 'Je bent niet alleen'

Loïs was niet op de hoogte van het bestaan van het CSG, nadat ze slachtoffer was geworden van seksueel geweld en wil daarom meer bekendheid creëren om andere slachtoffers te helpen. "Ik voelde me heel erg alleen. En ik wil andere slachtoffers laten weten dat ze er niet alleen voor staan." Ook wil ze het taboe doorbreken om te praten over ervaringen met seksueel geweld.

"De focus ligt vooral op het slachtoffer. Wat had die kunnen doen om het te voorkomen? Waarom is die persoon überhaupt in die situatie terecht gekomen? De vraag is bijna nooit waarom de dader het heeft gedaan en hoe we dat kunnen aanpakken."

Wat betreft Bicanic is een eerste stap naar openheid als we stoppen met victim blaming. "Want dat is nog schadelijker voor het slachtoffer dan de daad zelf."