Deze vragen stelden jullie over de Inlichtingenwet

Hebben de inlichtingendiensten ook inzage in ons elektronisch patiëntendossier?

Deze vraag werd meerdere keren gesteld op YouTube en Facebook: is ons elektronisch patiëntendossier veilig van de inlichtingendiensten, en wordt vertrouwelijke medische informatie beschermd door de wet? Brinkhoff zegt: "In art. 19 is bepaald dat verwerking van gegevens over gezondheid niet plaatsvindt, tenzij dit onvermijdelijk is. Mogelijk is er dus nog een kleine opening." Eichelsheim antwoord: "Nee, de inlichtingendiensten hebben geen inzicht in het EPD. In dit soort dossiers zijn de diensten niet geïnteresseerd."

Ton Siedsma van Bits of Freedom voegt toe: "Vertrouwelijke medische informatie wordt beschermd. De AIVD mag niet naar dat soort informatie kijken, tenzij het nodig is." Maar, zo zegt Eichelsheim: "In de periode dat ik hoofd van de MIVD ben, is het nog nooit voorgekomen dat dit nodig was. Ik kan dus geen voorbeeld geven van wanneer dit wel nodig is."