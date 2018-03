Wij lezen de Inlichtingenwet, zodat jij het niet hoeft te doen

Woensdag is het referendum over de Inlichtingenwet. De kans is groot dat jij de wet nog niet hebt gelezen. Geen nood: wij wel. En we gaan iets bijzonders doen: we gaan de wet aan je voorlezen. Van de eerste tot en met de laatste letter.

Dat lijkt misschien saai, maar dat is het zeker niet. We hebben drie experts aan wie je al je vragen over de wet kan stellen. Tekenaars maken live een infographic over de wet. En we hebben nog wat verrassingen in petto.