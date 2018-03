Woningnood op Terschelling: 'Je kan niet elke dag op en neer'

"Het is een eiland. Je kán niet vanaf de wal naar school reizen zonder de eerste les te missen", zegt student Raoul (22). Voor ouderejaars aan de zeevaartschool op Terschelling is de druk om woonruimte te vinden dan ook hoog. "Het is allang geen Randstad-probleem meer."

En dat blijkt ook uit een publieksonderzoek van de NOS en regionale omroepen. In veel gemeenten blijkt woonruimte een belangrijk discussiepunt tijdens de verkiezingen op 21 maart. Op Terschelling wacht je gemiddeld zo'n zes jaar op een sociale huurwoning.

Raoul ziet zichzelf wel wonen in een leegstaand campusgebouw, maar dat moet eerst gerenoveerd worden. En naast de ouderejaars zijn er meer kapers op de kust: ook starters en seizoenswerkers zoeken woonruimte op het eiland. In de bovenstaande video zie je hoe Raoul er alles aan doet om deze verkiezingen zijn stem, en die van medestudenten, hoorbaar te maken bij de lokale politiek.